تمديد ولاية مجلس النواب اللبناني لمدة عامين

أقرت الهيئة العامة لمجلس النواب اللبناني اليوم الاثنين ، تمديد ولاية المجلس لمدة سنتين ،وفق إعلام محلي.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن ذلك جاء بأكثرية 76 صوتا ومعارضة 41 نائبا وامتناع أربعة نواب عن التصويت.

وعقد المجلس النيابي اللبناني جلسةً برئاسة رئيسه نبيه بري وحضور النواب ورئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، لدراسة وإقرار اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.

وكان من المقرّر إجراء الانتخابات النيابية في مايو المقبل.