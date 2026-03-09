زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء في المسيرات لحماية قواعد أميركية في الأردن

قال الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، ‌في مقابلة مع صحيفة نيويورك ​تايمز نشرت ​اليوم، إن ⁠أوكرانيا أرسلت ​طائرات مسيرة اعتراضية ​وفريقا من الخبراء في المسيرات لحماية ​قواعد عسكرية ​أميركية في الأردن.

ونقل التقرير ‌عن ⁠زيلينسكي القول إن الولايات المتحدة طلبت ​المساعدة ​يوم ⁠الخميس، وغادر الفريق الأوكراني ​في اليوم ​التالي، ⁠مضيفا أنه من المتوقع ⁠وصوله ​إلى ​الشرق الأوسط قريبا.