زيلينسكي: أوكرانيا أرسلت خبراء في المسيرات لحماية قواعد أميركية في الأردن
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نشرت اليوم، إن أوكرانيا أرسلت طائرات مسيرة اعتراضية وفريقا من الخبراء في المسيرات لحماية قواعد عسكرية أميركية في الأردن.
ونقل التقرير عن زيلينسكي القول إن الولايات المتحدة طلبت المساعدة يوم الخميس، وغادر الفريق الأوكراني في اليوم التالي، مضيفا أنه من المتوقع وصوله إلى الشرق الأوسط قريبا.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news