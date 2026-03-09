البحرين: إصابة 32 مواطناً بينهم 4 حالات بليغة منها حالات لأطفال إثر هجوم إيراني آثم بطائرات مسيرة

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الهجوم الإيراني الآثم بطائرات مسيرة الذي طال منطقة سترة فجر اليوم، أسفر حتى الآن عن إصابة 32 مدنياً يتم التعامل معهم وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، حيث إن بينهم 4 حالات بليغة، منها حالات لأطفال استدعت التدخل الجراحي.

وبينت الوزارة أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، حيث تضمنت الإصابات تعرض فتاة في السابعة عشرة من عمرها لإصابات بالغة في الرأس والعين، وتعرض طفلان في السابعة والثامنة من عمرهما لإصابات خطيرة في الأطراف السفلية، فيما كان أصغر المصابين رضيعاً يبلغ من العمر شهرين.

وأكدت وزارة الصحة البحرينية أن الحالات المصابة تحت الملاحظة والمتابعة من قبل الفرق الطبية المختصة، وأن المنظومة الصحية على أهبة الاستعداد، حيث تم رفع مستوى جاهزيتها في مختلف الأقسام الحيوية منذ بدء العدوان الآثم على مملكة البحرين.