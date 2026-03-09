ترامب: ارتفاع أسعار النفط جراء الحرب على إيران هو "ثمن بسيط يتعين دفعه"

وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، الارتفاع الحاد في أسعار النفط المدفوع بالحرب المتواصلة في الشرق الأوسط بأنه "ثمن بسيط يجب دفعه" مقابل إزالة خطر البرنامج النووي الإيراني.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال": "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم. وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك".