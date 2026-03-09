التشيك تتجاهل دعوة أميركا لزيادة الإنفاق الدفاعي

تعتزم الحكومة التشيكية تجاهل دعوات الولايات المتحدة لزيادة الإنفاق الدفاعي من 155 مليار كرونة تشيكية (الدولار يساوي 22 كرونة)، أي ما يوازي 1.73% من إجمالي الناتج المحلي، حسبما أفاد التلفزيون التشيكي.

وذكرت إذاعة براغ أن رؤساء جميع الأحزاب الائتلافية الثلاثة أكدوا ذلك قبل التصويت النهائي على موازنة الدولة لعام 2026، المقرر بعد غد، وكان السفير الأميركي في براغ، نيكولاس ميريك قد قال في مؤتمر أمني، الخميس الماضي، إن المبلغ الذي تعتزم التشيك إنفاقه على الدفاع سيجعلها بعيدة للغاية عن التزاماتها من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي العام الماضي، بأن يبلغ الإنفاق الدفاعي 5% من إجمالي الناتج المحلي.