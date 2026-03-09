إيران تلمح إلى اختيار مجتبى خامنئي خليفة لوالده

أكد عضو في مجلس الخبراء القيادة في إيران، الهيئة المكلفة باختيار المرشد الأعلى الجديد، الأحد، أن اسم خامنئي سيظل مرشداً للبلاد، على الرغم من عدم إعلان القرار النهائي بعد.

وفي مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الإيرانية، قال حسين علي إشكوري: "لقد حُسمت مسألة تحديد القيادة". وأضاف: "سيظل اسم خامنئي مرشداً. لقد تم التصويت، وآمل أن تعلن السلطات النتيجة. لا داعي للقلق".

ويشير تصريح إشكوري إلى أنه قد يتم الإعلان عن مجتبى خامنئي، الابن الثاني لعلي خامنئي الراحل، مرشداً أعلى.

خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، رجل دين متوسط ​​الرتبة لا يشغل منصباً رسمياً في النظام، ولكنه معروف بعلاقاته الوثيقة مع الحرس الثوري.