«الخدمة المدنية» الكويتي: إعفاء الموظفين العالقين خارج البلاد من العمل

أعلن ديوان الخدمة المدنية الكويتي، اليوم الأحد، إعفاء الموظفين العالقين خارج الكويت من العمل بسبب اغلاق المجال الجوي والظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة باعتبارها مدة مزاولة فعلية حتى تمكنهم من العودة للبلاد. وقال الديوان في بيان على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنه خاطب الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة في الكويت بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين تتعذر عليهم العودة بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.

وأضاف أن هذا القرار يأتي لمعالجة أوضاع العالقين حيث تدخل حالاتهم بأن الفترة التي يعفى فيها الموظف من العمل خلالها تعتبر مدة مزاولة فعلية حتى تمكنهم من العودة للبلاد بعد فتح المجال الجوي أو بأية وسيلة أخرى.

وأوضح أنه سيتم تحديد فترة الإعفاء عقب انتهاء الاجازة المصرح لهم بها أو عقب انتهاء العطلة التي كان من المفترض عودتهم بعدها من قبل الرئيس المباشر أو أحد الرؤساء التاليين له ويحال إلى ادارة الشؤون الإدارية أو الوحدة التنظيمية المختصة في الجهة بهذا الشأن.

وذكر انه يحب ارفاق ما يفيد تواجد الموظف خارج البلاد خلال هذه الفترة لإدراج هذه الفترة كمدة مزاولة فعلية على الأنظمة الآلية وفقا للإجراءات المقررة.