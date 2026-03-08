أمين عام مجلس التعاون يعزي الكويت في استشهاد اثنين من منتسبي وزارة الداخلية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، وإلى ولي العهد، وإلى حكومة وشعب دولة الكويت، في استشهاد اثنين من منتسبي وزارة الداخلية، جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في الدفاع عن دولة الكويت.

وسأل الأمين العام، المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدين بواسع رحمته، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل مكروه.​