ترامب: مرشد إيران الجديد لن يدوم طويلاً إذا لم نوافق عليه

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، على أن المرشد الجديد لإيران «لن يدوم طويلاً» إذا لم توافق عليه واشنطن أولاً.

ومع اقتراب إيران الإعلان عن اسم المرشد المقبل، قال ترامب في تصريحات لشبكة ABC News: «سيحتاج إلى موافقتنا. إذا لم يحصل عليها، فلن يدوم طويلاً»، وأضاف: «نريد أن نضمن عدم اضطرارنا للعودة إلى الوراء كل 10 سنوات، في غياب رئيس مثلي لا يفعل ذلك».

ولفت إلى أن «هناك أشخاصاً من النظام القديم مؤهلون لخلافة علي خامنئي» الذي قُتل في اليوم الأول للهجمات الأميركية الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

«مجرد نمر من ورق»

إلى ذلك، اتهم إيران بأنها «كانت تخطط للسيطرة على الشرق الأوسط»، وألمح إلى أنه منعها من ذلك.

وقال: «إنهم مجرد نمر من ورق. لم يكونوا كذلك قبل أسبوع، صدقوني. كانوا على وشك الهجوم. كانت خطتهم مهاجمة الشرق الأوسط بأكمله، والسيطرة عليه».

فيما لم يستبعد ترامب إرسال قوات خاصة للاستيلاء على اليورانيوم المخصب الإيراني، موضحاً أن «كل شيء مطروح على الطاولة. كل شيء».

وعندما سئل عن جدول زمني لنهاية الحرب مع إيران، أجاب: «لا أعرف. لا أتوقع أبداً. كل ما أستطيع قوله هو أننا متقدمون على الجدول الزمني، سواء من حيث الفعالية أو من حيث الوقت».