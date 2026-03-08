الدفاع المدني السعودي: مقذوف عسكري على موقع سكني يسفر عن وفاة اثنين وإصابة 12 في الخرج

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني السعودي أن الدفاع المدني باشر، اليوم الأحد، سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني لإحدى شركات الصيانة والنظافة بمحافظة الخرج، نتج عنه حالتا وفاة من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية وإصابة 12 مقيماً من الجنسية البنجلاديشية وأضرار مادية.

وشدد المتحدث، وفقاً لوكالة "واس" الرسمية، على أن محاولات استهداف الأعيان المدنية انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وقد تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.