وزراء الخارجية العرب يدعمون كافة إجراءات الدول المستهدفة لرد الاعتداءات الإيرانية

أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ، اليوم الأحد، حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع عن النفس، وأدانوا استهداف إيران للأعيان المدنية والبنية التحتية.

ودعوا إيران لوقف الهجمات فوراً، وأشادوا ببسالة المؤسسات الدفاعية العربية، مؤكدين دعم اللجوء للمؤسسات الدولية وتحميل إيران المسؤولية.

وأكدوا مجددًا الدعم الثابت لسلامة أراضي الدول العربية المستهدفة وسيادتها واستقلالها، وأعلنوا تأييدهم للخطوات والإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها واستقرارها.