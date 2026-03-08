البطل الكويتي فهد المجمد قبل استشهاده: «ناموا.. في أبطال حارسينكم بعد الله»

قبيل استشهاده بفترة قصيرة، بعث الشهيد الكويتي الرائد فهد عبدالعزيز المجمد رسالة إلى شقيقه عمر، بثت بكلماتها القليلة كثيراً من الطمأنينة والثبات لأهله، وكأنها رسالة أراد أن يطمئن بها أهل الكويت جميعاً، إذ قال: «الأمور طيبة.. ناموا، فيه أبطال حارسينكم بعد الله».

وكانت تلك الكلمات آخر ما كتبه شهيد الواجب قبل أن يرتقي مدافعًا عن الكويت وأهلها، في موقف يجسّد روح التضحية والواجب التي يتحلى بها أبناء الكويت البواسل، ويؤكد يقين الأبطال بأن أمن الوطن أمانة تُصان حتى اللحظة الأخيرة.

وكتب عمر، رداً على رسالة شقيقه عقب استشهاده قائلاً: «نشهد أنك بطل، وقد وفيت بقسمك.. عسى الله أن يتقبّلك من الشهداء».