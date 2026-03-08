أنباء عن اختيار مجتبى خامنئي مرشداً جديداً لإيران

توصل مجلس خبراء القيادة الإيراني الأحد إلى اختيار مرشد جديد للجمهورية الإسلامية خلفاً لعلي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، بحسب ما أعلن أعضاء في المجلس، إلا أن اسمه لم يُعلن بعد.

وقال عضو مجلس خبراء القيادة أحمد علم الهدى "جرى التصويت لاختيار المرشد، واختير المرشد"، بحسب ما نقلت عنه وكالة مهر.

وأضاف أن أمانة المجلس ستُعلن الاسم في وقت لاحق.

وأكد أعضاء آخرون حصول التصويت، وأشار أحدهم إلى أن ابن المرشد علي خامنئي، مجتبى، هو من سيتولى المنصب.

وسبق أن طُرح اسم مُجتبى خامنئي لخلافة والده الذي تولى المنصب في العام 1989.

وقال محسن حيدري وهو عضو في المجلس يمثل محافظة خوزستان "اختير المُرشح الأنسب، وقد حاز موافقة غالبية أعضاء مجلس خبراء القيادة"، بحسب ما نقلت وكالة إيسنا.

وقال محمد مهدي ميرباقري، وهو عضو آخر في المجلس، في مقطع مصور نشرته وكالة فارس، إن المجلس توصل إلى "رأي حاسم يعكس وجهة نظر الغالبية".