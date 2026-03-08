توقف توزيع الوقود في طهران بعد ضربات على مواقع نفطية

توقفَ توزيع الوقود في طهران "مؤقتاً" بحسب ما أعلن مسؤول إيراني الأحد بعد غارات أميركية وإسرائيلية استهدفت ليلاً أربعة مخازن للنفط وموقعاً لوجستياً يستخدم لنقل المنتجات النفطية في العاصمة الإيرانية ومحيطها، وأدت إلى مقتل أربعة أشخاص.

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن محافظ طهران محمد صادق معتمديان قوله "بسبب الأضرار التي لحقت بشبكة إمداد الوقود، توقف التوزيع مؤقتاً".

وقال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية كرامت ويس كرمي للتلفزيون الرسمي إن "الطيران استهدف الليل الماضي أربعة مخازن للنفط ومركزاً لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران والبرز".

وانتشر الدخان المتصاعد من الحرائق الناجمة عن هذه الضربات فوق طهران ليلا، وأحدثَ سحابة سوداء غطت سماءها في الصباح، بحسب صحافيي فرانس برس.

ودعت الهيئات البيئية الإيرانية السكان إلى البقاء في منازلهم لتجنب تَنَشُق الدخان والتعرّض تاليا لمشاكل في الجهاز التنفسي ومخاطر صحية الأخرى.

وشرح الهلال الأحمر الإيراني أن "كميات كبيرة من الهيدروكربونات السامة والكبريت وأكاسيد النيتروجين" انبعثت من اندلاع الحرائق، فيما أفاد السكان عن انتشار رائحة حريق قوية.

ونبّهت المنظمة غير الحكومية في بيان إلى أن أي امطار قد تهطل "ستكون شديدة الخطورة وحمضية جداً"، محذّرةً من مخاطر الإصابة بحروق جلدية وأضرار رئوية خطيرة.