رويترز: واشنطن تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية اطلعت عليها ​رويترز أن واشنطن ضغطت على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية ‌التي أغرقتها أميركا هذا ​الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية أخرى محتجزة لدى سريلانكا.

وأغرقت غواصة أمريكية السفينة الحربية دينا في المحيط الهندي على بعد حوالي 19 ميلاً بحرياً من مدينة جالي الساحلية بجنوب سريلانكا يوم الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

وبدأت سريلانكا أمس الخميس في إنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية بوشهر، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، لكن خارج حدودها البحرية.

قال رئيس سريلانكا أنورا كومارا ديساناياكي إن بلاده تتحمل "مسؤولية إنسانية" لاستقبال الطاقم.

وقال مصدران عسكريان ومصدر طبي لرويترز إنه جرى نقل حوالي 20 من أصل 32 ناجياً من واقعة إغراق دينا إلى ‌معسكر تابع لسلاح الجو السريلانكي في كوجالا بعد خروجهم من مستشفى جالي الذي يبعد حوالي 15 كيلومتراً.

ويعد استهداف الغواصة "دينا" بطوربيد - والذي وصفه وزير الدفاع الأميركي بيت هيجسيث بأنه "موت هادئ" - أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة ‌منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع الإيراني.

وذكرت البرقية ‌الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية المؤرخة في 6 مارس، ولم تنشر سابقاً أن جاين هاول، ‌القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في كولومبو، ‌أكدت لحكومة سريلانكا على ضرورة عدم إعادة طاقم "بوشهر" ولا الناجين من "دينا"، وعددهم 32، إلى إيران.

وجاء في البرقية "ينبغي على السلطات السريلانكية الحد من محاولات إيران ​استخدام المعتقلين لأغراض دعائية".

وأشار ‌متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ​شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن واشنطن لا تسعى إلى فرض رأيها على سريلانكا في هذه القضية.

وقال المتحدث "تحترم الولايات المتحدة بالطبع سيادة سريلانكا وتعترف بها في التعامل مع هذا الوضع. إن مصير السفينة "آيريس بوشيهر" وطاقمها، وكذلك البحارة الإيرانيين الذين تم إنقاذهم في البحر، هو ​قرار يخص سريلانكا وحدها، وفقا لقوانينها المحلية والتزاماتها القانونية الدولية".

وأضاف المتحدث "نحن نسعى إلى الحوار مع سريلانكا، وهدفنا الأسمى هو الحد من التهديد الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة وشركائها".

وقال نائب وزير الصحة والإعلام السريلانكي لرويترز يوم الأربعاء إن طهران طلبت من كولومبو المساعدة في إعادة جثامين ضحايا السفينة "دينا"، لكن لم يحدد بعد إطار زمني ‌لذلك.

وشاركت السفينة "دينا" في مناورات بحرية نظمتها الهند في خليج البنغال الشهر الماضي، وكانت في طريق عودتها إلى إيران عندما أصيبت بطوربيد أميركي. وصرح ​مسؤول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، لرويترز، بأن السفينة "دينا" كانت مسلحة وقت استهدافها، وبأن الولايات المتحدة لم تصدر أي تحذير قبل تنفيذ الضربة.

وأفادت برقية الخارجية الأميركية بأن السفينة الثانية، "بوشهر"، ستبقى رهن احتجاز سريلانكا طوال فترة النزاع.

وصرحت السلطات السريلانكية اليوم الجمعة بأنها تُرافق "بوشهر" إلى ميناء على الساحل الشرقي، وتنقل ​معظم طاقمها إلى معسكر للبحرية قرب كولومبو