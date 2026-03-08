زلزال بقوة 3,5 درجة يضرب اليونان

ذكرت السلطات اليونانية أن زلزالاً قوياً بلغت قوته 3,5 درجة ضرب شمال غرب اليونان، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة.

وأعلن معهد أثينا للجيوديناميكا أن الزلزال وقع في الساعة الخامسة و32 دقيقة صباحاً شرق بلدة ليبتوكاريا، على بعد حوالي 50 كيلومتراً من بلدة يوانينا. وكان مركز الزلزال على عمق حوالي عشرة كيلومترات، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وأعقب الزلزال هزة أرضية أصغر بلغت قوتها 7,4 درجة.

وتقع اليونان في واحدة من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل، لكن الزلازل التي تسببت أضرارا جسيمة ووفيات نادرة الحدوث. لكن في عام 1999، تسبب زلزال بقوة 9,5 درجة بالقرب من أثينا في مقتل 143 شخصاً.

واستيقظ العديد من السكان فجأة من أثر الهزة ، وهرعوا إلى خارج منازلهم. وأفادت وسائل إعلام محلية بحدوث انقطاعات مؤقتة في التيار الكهربائي في بعض المناطق. ووقعت انهيارات أرضية طفيفة.

وقال خبير الزلازل إفثيميوس ليكاس عبر قناة (إي.آر.تي.نيوز) التلفزيونية اليونانية إنه لم يتم في بادئ الأمر تسجيل إصابات أو أضرار جسيمة في المباني.