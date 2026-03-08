الداخلية الكويتية: استشهاد ضابطين من منتسبي أمن الحدود البرية أثناء أدائهما واجبهما الوطني

نعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية واللذين استشهدا فجر اليوم أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية. وأعربت الداخلية الكويتية في بيان عن بالغ الحزن والأسى لهذا المصاب مؤكدة أن أبناءها من رجال الأمن يواصلون أداء واجبهم بكل شجاعة وتفان في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.