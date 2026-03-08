البديوي: الاعتداءات الإيرانية الآثمة باستهداف البنية التحتية في البحرين والكويت أعمال عدوانية خطيرة

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الآثم الذي استهدف البنية التحتية في دولة الكويت ومملكة البحرين، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يعكس النهج التصعيدي الذي تنتهجه إيران، ويجسد استمرار سياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد البديوي، في بيان نشره موقع المجلس، أن استهداف المنشآت الحيوية والبنى التحتية المدنية يُعد انتهاكاً صارخاً ومرفوضاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، ويتنافى بشكل واضح مع مبادئ القانون الدولي وقيم حسن الجوار، كما يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تقويض أمن واستقرار دول مجلس التعاون، والإضرار باستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حدٍ فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما جدد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكداً وقوفه صفاً واحداً معهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وصون سيادتهما والحفاظ على سلامة منشآتهما الحيوية.