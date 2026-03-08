الكويت: اندلاع حريق بالمبنى التأمينات الاجتماعية إثر استهدافه بمسيرة

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الكويت تعرض المبنى الرئيسي للمؤسسة للاستهداف، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية في المبنى. واعتذرت المؤسسة عن استقبال المراجعين اليوم الأحد في المقر الرئيسي، على أن يتم استقبال المراجعين في فروع المؤسسة الأخرى، مع استمرار إنجاز المعاملات عن طريق الخدمات الإلكترونية، فيما تتعامل فرق الإطفاء حالياَ مع الحريق الذي اندلع في الأدوار العليا للمبنى.