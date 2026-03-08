ترامب لستارمر: لسنا بحاجة لأشخاص ينضمون إلى الحروب "بعد انتصارنا"

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة لأشخاص ينضمون إلى الحروب بعد الانتصار.

وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "تروث سوشيال"، التي يمتلكها، إن "المملكة المتحدة، حليفنا العظيم سابقًا، وربما أعظمهم جميعاً، تُفكر أخيراً بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط".

وأضاف: "لا بأس يا رئيس الوزراء (كير) ستارمر، لسنا بحاجة إليهما بعد الآن، لكننا لن ننسى. لسنا بحاجة إلى من ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا بالفعل".