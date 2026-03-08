وزير الداخلية البحريني يتفقد المنازل المتضررة جراء القصف العشوائي للعدوان الإيراني للمنازل والمناطق السكنية

تفقد وزير الداخلية البحريني الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قبل قليل، المنازل المتضررة بمنطقة الجفير ، جراء القصف العشوائي غير المبرر للمنازل والمناطق السكنية والأهداف المدنية والذي يقوم به العدوان الإيراني السافر ، مما يعرض أرواح المواطنين والمقيمين للخطر .

وأعرب الوزير، عن شكره لرجال الشرطة في كل مواقعهم وأدائهم واجبهم بمهنية واحترافية في ظل هذه الظروف الاستثنائية، فيما أكد أن كل من تخلى عن ضميره الوطني وخان بلاده وتعاون في الاعتداء على مملكة البحرين من خلال قيامه بتصوير مواقع ومنشآت حيوية ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي ليتم استخدامها في الاعتداء الإيراني الآثم على البحرين، فهو شريك في هذا العدوان، وسينال جزاءه وفق القانون.

وقد اطمأن الوزير على صحة وسلامة المواطنين أصحاب المنازل، ونقل إليهم تحيات الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرص واهتمام الملك بأمن وسلامة أبناء الوطن كافة، انطلاقا من نهج مملكة البحرين القائم على التمسك بمسار السلام ودعم كل ما يعزز الأمن والاستقرار، تأكيدا لهوية الشعب البحريني المسالم والمؤمن بالتسامح والتعايش.