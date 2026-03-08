مندوبو "مجلس التعاون" لدى الأمم المتحدة يعقدون اجتماعاً مع غوتيريش على خلفية العدوان الإيراني الغاشم

اجتمع المندوبون الدائمون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش، على خلفية العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف دول مجلس التعاون، برئاسة السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بصفة المملكة رئيساً للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون.

وقام المندوب الدائم بمعية ممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة باستعراض آخر التطورات في دول المجلس جراء العدوان الإيراني الآثم غير المبرر الذي استهدف منشآت مدنية وبُنى تحتية حيوية ومنشآت الطاقة بالإضافة إلى مطارات وموانئ، الأمر الذي يعد انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي، ولمبادئ حسن الجوار.

كما تقدم المندوبون الدائمون بإحاطات تبين حجم الاستهداف الذي تتعرض له دول المجلس، مع التأكيد على المقدرة التامة والجاهزية القصوى للدفاعات الجوية بدول مجلس التعاون للتصدي للعدوان وتحييده.