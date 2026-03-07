أميركا بدأت استخدام قواعد بريطانية في عمليات دفاعية ضد إيران

أعلنت حكومة المملكة المتحدة السبت أن الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في "عمليات دفاعية" ضد إيران في النزاع الدائر في الشرق الأوسط.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية على منصة إكس أن "الولايات المتحدة بدأت تستخدم قواعد بريطانية في عمليات دفاعية محدّدة، بغية منع إيران من إطلاق صواريخ على المنطقة، وهو ما يعرّض أرواح بريطانيين للخطر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أثار حفيظة الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفضه الانخراط في النزاع الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى والذي بدأ في 28 فبراير.

لكن ستارمر وافق لاحقا على طلب الولايات المتحدة استخدام قاعدتين عسكريتين "لأهداف دفاعية محدّدة".

والقاعدتان هما فيرفورد في مقاطعة غلوسترشير في جنوب غرب إنجلترا، ودييغو غارسيا في أرخبيل تشاغوس في المحيط الهندي.

وأفاد مصور وكالة فرانس برس السبت بهبوط قاذفة أميركية من نوع بي-1 في قاعدة فيرفورد.

كما أمكن رؤية طائرة سي-5 غالاكسي أميركية على مدرج القاعدة التي نُظّم في محيطها تحرّك احتجاجي مناهض للحرب.