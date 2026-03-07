إسرائيل تعلن تدمير 16 طائرة للحرس الثوري بمطار مهرآباد في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنّه دمر 16 طائرة تابعة للحرس الثوري الإيراني في مطار مهرآباد الدولي في طهران، وذلك في موجة ضربات شنّها ليل الجمعة على العاصمة الإيرانية.

وقال في بيان "خلال الليل، أكملت القوات الجوية الإسرائيلية... موجة واسعة من الضربات في مختلف أنحاء طهران على بنية تحتية عسكرية تقع في مطار مهرآباد".

وأضاف "تمّ بدقة تدمير 16 طائرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وتابع في البيان "كذلك، تمّ استهداف طائرات مقاتلة إيرانية عدة تشكّل خطرا على الطائرات التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية العاملة في الأجواء الإيرانية".

لاحقا، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم غرفة عمليات قيادة الدفاع الجوي التابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري، وكذلك موقعا لإنتاج وإطلاق الصواريخ البالستية.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي أن أكثر من ثمانين طائرة مقاتلة نفذت سلسلة ضربات على مواقع عسكرية وقاذفات صواريخ وأهداف أخرى في طهران ووسط إيران.