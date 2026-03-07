الكويت: السماح بإقامة التراويح والقيام.. مع تحديد مدة الصلاة

أصدرت الجهات المختصة تعميماً موجهاً إلى أئمة مساجد الكويت يقضي بالسماح بإقامة صلاتي التراويح والقيام في جميع المساجد ابتداءً من الليلة، مع تحديد مدة أداء الصلوات، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

تقام صلاة التراويح على أن لا تتجاوز 20 دقيقة من بعد صلاة العشاء، وتكون صلاة القيام لمدة 30 دقيقة، وتبدأ الساعة 12 وتنتهي الساعة 12:30.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية الكويتية ألغت صلاة التراويح في المساجد بعد الإعتداءات الصاروخية الإيرانية على البلاد.