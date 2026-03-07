قطر: لا يمكن قبول الهجمات الإيرانية تحت أي مبرر أو ذريعة

أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم السبت، أن الهجمات الإيرانية على الأراضي القطرية "لا يمكن قبولها تحت أي مبرر أو ذريعة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه المسؤول القطري اليوم من وزير المصري بدر عبدالعاطي، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، وسبل حل كافة الخلافات بالوسائل السلمية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء القطري إلى أن بلاده "حرصت على الدوام على النأي بنفسها عن الصراعات الإقليمية، وسعت إلى تيسير الحوار بين الجانب الإيراني والمجتمع الدولي".

كما شدّد على ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية، والعودة إلى طاولة الحوار، وتغليب لغة العقل والحكمة، والعمل على احتواء الأزمة بما يحفظ أمن المنطقة.

من جانبه، دعا عبدالعاطي إلى "خفض التصعيد وتحكيم صوت العقل والعودة للمفاوضات والوسائل الدبلوماسية لتجنّب المزيد من الفوضى".