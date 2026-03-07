الأردن: الصواريخ والمسيرات الإيرانية الـ119 استهدفت مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية

اتهم الأردن إيران السبت باستهداف منشآته الحيوية، مؤكدا أن صواريخها ومسيراتها ال119 التي أطلقت على الأردن لم تكن عابرة.

وقال مدير الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية، العميد الركن مصطفى الحياري، إن الدفاعات الجوية الأردنية تعاملت مع 119 صاروخاً وطائرة مسيّرة خلال أسبوع ، كانت تستهدف منشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية وانها لم تكن صواريخ عابرة.

وأوضح الحياري في إيجاز صحفي أن سلاح الجو الملكي الأردني "تمكن من اعتراض وإسقاط 108 صواريخ وطائرات مسيّرة، فيما لم تتمكن الدفاعات الجوية من اعتراض 11 صاروخاً ومسيّرة".

وأضاف أن الصواريخ والطائرات المسيّرة كانت تستهدف مواقع ومنشآت حيوية داخل الأراضي الأردنية، مؤكداً أنها لم تكن صواريخ عبور كما يُشاع. مشيرا إلى أن اعتراضها أدى إلى سقوط شظايا داخل مناطق مختلفة من المملكة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وقناة المملكة .

وقال الحياري إن الحرب اندلعت السبت الماضي عقب غارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، لافتاً إلى أن إيران شنت لاحقاً هجمات طالت دولاً في المنطقة بينها الأردن، رغم إبلاغ المملكة جميع الأطراف بأنها لن تكون ساحة حرب ولن تُستخدم أراضيها منطلقاً لأي هجوم.

وتابع أن الأردن فعّل أيضاً اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي مع عدد من الجيوش الشقيقة والصديقة لتوفير غطاء جوي يعزز حماية سماء المملكة، بالتوازي مع التنسيق مع هيئة الطيران المدني الأردنية لتنظيم حركة الطيران وضمان سلامة الأجواء.

وشدد الحياري على أن الأردن سعى منذ بداية التصعيد إلى تجنيب المنطقة الحرب عبر الوسائل الدبلوماسية، مؤكداً أن المملكة معنية أولاً بالحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، وأن ما تعرضت له من هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة يُعد اعتداءً على سيادتها وألحق أضراراً مادية.