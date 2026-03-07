ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربات قوية للغاية

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تتعرض إيران السبت لضربات قوية، مهددا بتوسيع نطاق الهجوم الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها قبل أكثر من أسبوع، ليشمل أهدافا جديدة.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال للتواصل الاجتماعي "اليوم سيتمّ ضرب إيران بشكل قوي للغاية". أضاف أنه "بسبب تصرف إيران السيئ"، تدرس الولايات المتحدة استهداف "مناطق ومجموعات من الأشخاص لم يتم النظر في استهدافها حتى هذا الوقت"، محذّرا من أنه في حال حدوث ذلك، سيكون مصير هؤلاء "الدمار التام والموت المحتم".

وتطرّق ترامب الى ما أدلى به الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في وقت سابق السبت، لجهة الاعتذار لدول الخليج العربية على الهجمات التي تعرضت لها من إيران، وتأكيده أن طهران لن تشنّ ضربات مماثلة ما لم تتعرض لهجمات انطلاقا من أراضي هذه الدول.

وكتب ترامب ان الرئيس الإيراني "اعتذر واستسلم الى جيرانه في الشرق الأوسط، ووعد بأنه لن يطلق النار عليهم بعد الآن... هذا الوعد كان ممكنا فقط بسبب الهجوم الأميركي الإسرائيلي المتواصل".

وتابع "لم تعد إيران متنمّر الشرق الأوسط بل باتت فاشل الشرق الأوسط وستكون كذلك لعقود مقبلة الى أن يستسلموا، أو على الأرجح ينهاروا كليّا".



