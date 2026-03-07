إنزال بري نادر لقوات إسرائيلية في البقاع اللبناني بحثاً عن رفات الطيار المفقود أراد

قالت وسائل ​إعلام لبنانية رسمية اليوم السبت إن الجيش الإسرائيلي نفذ عملية إنزال جوي لقوات في البقاع بشرق لبنان خلال الليل ، فيما أسفرت غارات إسرائيلية مكثفة على المنطقة عن مقتل أكثر من 10 أشخاص.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية وسكان إن طائرات هليكوبتر إسرائيلية أنزلت قوات بالقرب من بلدة النبي شيت في سهل البقاع شرق لبنان خلال الليل. وأفادت التقارير بأن مقاتلي "حزب الله" أطلقوا النار على القوات ‌أثناء تحركها سيرا على الأقدام.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية والسكان أن القوات الإسرائيلية انسحبت وغادرت بطائرات الهليكوبتر بينما كانت الغارات الإسرائيلية تقصف النبي شيت والبلدات المجاورة.

من جهته أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن العملية العسكرية التي نفذتها قوة في شرق لبنان كان هدفها استعادة رفات الطيار رون آراد المفقود منذ العام 1986، مشيرا إلى عدم العثور على "إي دلائل".

وقال الجيش في بيان أنه خلال العملية العسكرية في لبنان "عملت قوات خاصة ... الليلة الماضية في محاولة للعثور على أدلة تتعلق بالملاح الجوي المفقود رون أراد".

وأضاف البيان "لم يتم العثور في موقع البحث على أي دلائل تتعلق به".