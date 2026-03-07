الجيش الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات على طهران وأصفهان

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أن قواته تشن موجة غارات جديدة على بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان، مع دخول الحرب الإسرائيلية الأميركية مع الجمهورية الإسلامية أسبوعها الثاني.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية في بيان على منصة تلغرام إن الجيش "بدأ موجة غارات واسعة ضد بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في طهران وأصفهان" دون تقديم مزيد من التفاصيل.