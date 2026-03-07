اتحاد الإعلاميين العرب يدعو إلى التحقق الدقيق من مصادر المعلومات قبل تداولها

دعا اتحاد الإعلاميين العرب - عضو الأمم المتحدة - إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة والتحقق الدقيق من مصادر المعلومات قبل تداولها أو البناء عليها خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وحذر من مخاطر المعلومات المغلوطة والشائعات المضللة والأخبار الكاذبة التي باتت أدوات تستخدمها جهات تسعى إلى بث الفتنة وتكدير السلم المجتمعي وزعزعة الاستقرار.

وقال الاتحاد في بيان أصدره اليوم ، إننا نعيش في عصر تتسارع فيه وتيرة تدفق الأخبار والمعلومات مما يفرض علينا جميعاً مسؤولية أخلاقية ووطنية تجاه ما نستهلكه وننشره.

وحذر الاتحاد من الانسياق خلف ما يُعرف بـ "اللجان الإلكترونية والحسابات الوهمية" التي تعمل على نشر الأكاذيب وتشويه الحقائق، منوها بأن هذه اللجان لا تمثل إلا أجندات خاصة تهدف إلى إثارة البلبلة والمساس بالوحدة الوطنية، مؤكدا أهمية استقاء الحقائق والمعلومات من القنوات الشرعية والمؤسسات الحكومية الرسمية التي تلتزم بالمهنية والمصداقية في نقل الخبر.

كما حذر اتحاد الإعلاميين العرب من عدم الاستهانة من نشر المعلومات الخاطئة والمضللة، مشددا على أن الواجب الوطني والأخلاقي يقع على عاتق كل فرد.

وثمن الدكتور أحمد نور رئيس الاتحاد، في هذا السياق، الدور الرائد لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تتعامل بأعلى مستوى من الحرفية الإعلامية والمهارة التقنية المعلوماتية وذلك للحفاظ عن أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها، منوها بأن التزام الإمارات الثابت بحماية مجتمعها من أي تهديدات سواء كانت داخلية أو خارجية هو مثال يحتذى به في المنطقة والعالم ويعكس رؤية قيادتها الحكيمة في صون المكتسبات الوطنية وضمان رفاهية الجميع.