قطر تستأنف جزئياً حركة الملاحة الجوية

استأنفت الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، الليلة، جزئياً حركة الملاحة الجوية عبر مسارات جوية مخصصة للطوارئ وبطاقة استيعابية محدودة، وذلك بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة القطرية والجهات المعنية في قطر. ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الهيئة توضيحها أن هذه المرحلة تشمل تشغيل عدد محدود من الرحلات الجوية المخصصة لإجلاء المسافرين، إلى جانب تسيير رحلات الشحن الجوي، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الجوية الضرورية.