اجتماع وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون يشدد على أهمية بلورة خطاب إعلامي خليجي موحد

ترأس وكيل وزارة الإعلام البحريني يوسف محمد البنخليل، الاجتماع الاستثنائي لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عبر الاتصال المرئي، في إطار متابعة التطورات الإقليمية الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دول المجلس، وما صاحبها من هجمات استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وما يشكله ذلك من تهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وأكد وكيل وزارة الإعلام البحرينية أن دول المجلس تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، بالتنسيق مع حلفائها وشركائها، مشيدًا بجهود القوات المسلحة الباسلة في التصدي لهذا العدوان الغادر، وبالدور الفاعل الذي تضطلع به الجهات الأمنية المختصة للحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين وضمان سلامة المنشآت والمرافق الحيوية، مثمنًا كذلك مساهمة مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية والمجتمعية في مواجهة التحديات الراهنة، بما يعكس وحدة وتلاحم دول المجلس في مثل هذه الظروف.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والموضوعات الفنية المقرر رفعها إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الإعلام بدول المجلس، إلى جانب استعراض خطة التعامل الإعلامي الخليجي المشترك مع التطورات الراهنة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الإعلامية الرسمية في دول المجلس، لضمان إبراز الحقائق، والتصدي لمحاولات التضليل الإعلامي والشائعات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار دول المجلس.

كما شدد الاجتماع على أهمية بلورة خطاب إعلامي خليجي موحد، يعكس المواقف المشتركة لدول المجلس، ويواكب المستجدات، ويعزز حضورها الإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين المؤسسات الإعلامية الرسمية لضمان وضوح المعلومات ودقتها ومسؤوليتها في نقل الحقائق.