قطر تعلن تصديها لهجوم شنته طائرات مسيرة إيرانية دون خسائر

أعلنت دولة قطر عن تعرضها لموجات هجومية إيرانية بـ (10) طائرات مسيرة منذ فجر الجمعة، وأكدت نجاح قواتها المسلحة في التصدي لتسع منها بينما استهدفت طائرة مسيرة واحدة منطقة غير مأهولة بالسكان، دون تسجيل أي خسائر.

‏‏ونقلت وكالة الأنباء القطرية (قنا) عن وزارة الدفاع القطرية قولها في بيان لها إن القوات المسلحة القطرية تملك كامل القدرات والإمكانيات لحماية وصون سيادة الدولة وأراضيها، والتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.