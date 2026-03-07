ترامب: استسلام إيران يعني تدمير قدراتها وليس إعلاناً رسمياً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن مطلبه بأن تقدم إيران "استسلاماً غير مشروط" قد يعني تدمير قدراتها العسكرية بالكامل، وليس بالضرورة إعلان استسلام رسمي.

وفي مكالمة هاتفية مع موقع أكسيوس قال ترامب: "الاستسلام غير المشروط قد يكون بأن يعلن الإيرانيون ذلك، لكنه قد يعني أيضاً أنهم لم يعودوا قادرين على القتال لأنهم لا يملكون أحداً أو شيئا يقاتلون به".

جاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من منشور له على منصة "تروث سوشيال"، استبعد فيه أي اتفاق مع طهران، مطالباً بـ"الاستسلام غير المشروط".