مجلس الدفاع المدني في البحرين يعلن حظر التجمعات في الشوارع والميادين العامة

أعلن مجلس الدفاع المدني في البحرين، حظر التجمعات في الشوارع والميادين العامة، وذلك حفاظًا على سلامة الناس وتعزيزاً لإجراءات الحماية المدنية.

يأتي القرار بحسب ما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، حفاظًا على الالتزام بمسؤوليات السلامة العامة في ظل ما تتعرض له مملكة البحرين من عدوان إيراني سافر، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة، وما يشكله ذلك من خطورة كبيرة على سلامة المواطنين والمقيمين.