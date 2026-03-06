أذربيجان: إحباط مخطط للحرس الثوري الإيراني لاستهداف سفارة إسرائيل وكنيس أشكنازي

قال جهاز أمن الدولة الأذربيجاني إنه تمكن من إحباط التحضير لهجمات إرهابية إلى جانب أنشطة لجمع معلومات استخباراتية لصالح الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح الجهاز أن التحقيقات كشفت أن المخطط كان يتضمن استهداف مواقع محددة داخل أذربيجان، من بينها سفارة إسرائيل في أذربيجان وكنيس أشكنازي.

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية حول طبيعة العمليات التي كانت قيد الإعداد أو الجهات التي تم توقيفها، مكتفياً بالإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط المخطط قبل تنفيذه.