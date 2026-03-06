البحرين: القبض على 4 أشخاص إثر قيامهم بتصوير وبث مقاطع عن آثار العدوان الايراني ونشر أخبار كاذبة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تمكنت من رصد 4 أشخاص والقبض عليهم، إثر قيامهم بتصوير ونشر مقاطع تتعلق بآثار العدوان الإيراني الآثم، وتمثل تعاطفا معه، وأخرى من مواقع عسكرية، ونشر أخبار كاذبة، بما يمثل خيانة للوطن، حيث تم تداول تلك المقاطع عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يسهم في تضليل الرأي العام وبث الخوف في نفوس المواطنين والمقيمين، والإضرار بالأمن والنظام العام.

وقالت إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المذكورين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت وزارة الداخلية البحرينية بالجميع، ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أو إعادة نشر مقاطع أو أخبار غير موثوقة، تجنبًا للمساءلة القانونية، وبما يحفظ أمن الوطن وسلامته.