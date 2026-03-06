الداخلية الكويتية تنفي صحة رسالة منسوبة لها بشأن مواقع الملاجئ

نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم، صحة رسالة متداولة عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي والتي تزعم صدورها عن الوزارة وتدعو إلى الدخول على رابط إلكتروني للاطلاع على مواقع الملاجئ، مؤكدة أنها لا تمت لها بأي صلة.

وأهابت الوزارة الكويتية بالجميع تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الرسائل مجهولة المصدر مؤكدة أن أي معلومات أو إرشادات رسمية سيتم الإعلان عنها حصراً عبر المصادر الرسمية المعتمدة في دولة الكويت فقط.