ترامب: استسلام إيران غير المشروط وحده ينهي الحرب

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن استسلام إيران غير المشروط هو الطريق الوحيد لإنهاء الحرب، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي اتفاق مع طهران إلا بعد هذا الاستسلام.

وأضاف ترامب أن بعد استسلام إيران، سيتم اختيار قائد عظيم ومقبول، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستعمل مع الحلفاء والشركاء لإنقاذ إيران من حافة الانهيار وتعزيز اقتصادها.

وأشار إلى أن الهدف النهائي هو جعل إيران دولة قوية اقتصاديًا بعد استقرار قيادتها الجديدة، مع الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.