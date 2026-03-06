اعتقال 4 أشخاص في لندن للاشتباه بالتجسس لصالح إيران

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية (ميتروبوليتان) توقيف أربعة رجال للاشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس لصالح إيران استهدفت الجالية اليهودية في لندن.

قالت الشرطة إن التحقيق يتعلق بمراقبة مواقع وأشخاص في منطقة لندن.

أوضحت أن رجلاً إيرانياً وثلاثة يحملون الجنسيتين البريطانية والإيرانية أوقفوا بعد الساعة الواحدة صباحاً في بارنت وهارو شمال لندن وواتفورد في مقاطعة هيرتفوردشاير.

ذكرت أن الاعتقالات جرت بشبهة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023، وذلك في إطار تحقيق تقوده شرطة مكافحة الإرهاب.

