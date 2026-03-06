السفارة الكويتية في بيروت تدعو رعاياها لمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

أهابت سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية اليوم، بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر ومغادرة الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن في ظل تطورات الأوضاع في المنطقة.

ودعت السفارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بالكويتيين الالتزام بإرشادات وتعليمات السلطات المحلية حرصاً على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة.

كما دعت رعاياها إلى التواصل معها في حال حدوث أي طارئ عبر الأرقام التالية: رقم طوارئ السفارة: 0096171171441 رقم طوارئ الوزارة 00965159 0095622225504.