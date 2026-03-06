الدفاع الكويتية: اعتراض هجوم صاروخي وتضرر مركبة بسبب الشظايا

صرّح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان بأن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجوم صاروخي إيراني اخترق أجواء البلاد، وعلى إثر ذلك انطلقت صفارات الإنذار وفق الإجراءات المتبعة.

وأوضح العطوان أن عملية الاعتراض أسفرت عن سقوط بعض الشظايا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية محدودة تمثلت في تضرر مركبة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.