ترامب يدعو الحرس الثوري والجيش والشرطة في إيران إلى إلقاء أسلحتهم

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحرس الثوري والجيش والشرطة في إيران إلى إلقاء أسلحتهم فهم لن يواجهوا سوى القتل.

وقال ترامب: "الآن هو الوقت المناسب لوقوف عناصر الأمن في إيران إلى جانب الشعب والمساعدة في استعادة البلاد".

وأضاف أنه سيتم اتخاذ إجراءات قريباً لخفض الضغط على النفط.

وبين أن شن الحرب على إيران كان الخيار الوحيد، فلو لم يتم توجيه ضربة لهم لكانوا استهدفوا بلاده.