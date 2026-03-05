هجوم بطائرات مسيرة إيرانية على منشآت مدنية في أذربيجان يخلف جريحين

أعلنت أذربيجان، اليوم، عن تعرضها لهجوم بطائرات مسيرة إيرانية استهدف منشآت مدنية، حيث سقطت واحدة على مبنى مطار نخجوان الدولي، بينما سقطت أخرى بالقرب من مدرسة في قرية شكار أباد، مما أسفر عن أضرار مادية في المطار وإصابة مدنيين اثنين بجروح.

وحملت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان بثته وكالة "أذرتاج" طهران المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد مؤكدة أنها تعكف على إعداد تدابير الرد اللازمة لحماية سيادة أذربيجان وأمن مواطنيها، مشددة على أن هذه الأعمال لن تمر دون رد.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة هذه الهجمات واصفة إياها بالانتهاك الصارخ لقواعد ومبادئ القانون الدولي وعاملاً يسهم في تصعيد التوتر الإقليمي.

واستدعت الوزارة السفير الإيراني لدى باكو لإبلاغه باحتجاجها الشديد وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية.

وأكدت الخارجية الأذربيجانية أن اذربيجان تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة رداً على هذا الهجوم الذي استهدف أراضيها ومنشآتها المدنية.