"الشيوخ الأميركي" يدعم حملة ترامب على إيران ويمنع وقف الحرب

أيدت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الحملة العسكرية التي أمر الرئيس دونالد ترامب بشنها على إيران، في خطوة تعكس دعما سياسيا واسعا للعملية داخل الكونغرس.

وصوت المجلس على عرقلة مشروع قرار كان يهدف إلى وقف الحرب، ويشترط حصول الإدارة الأميركية على تفويض مسبق من الكونغرس قبل تنفيذ أي أعمال قتالية ضد إيران.

في السياق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الشعب الأميركي يدعم قرار الدخول في حرب ضد إيران، رغم أن نتائج استطلاعات الرأي تشير إلى عكس ذلك.

وأضافت ليفيت خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن الأميركيين يقفون إلى جانبه في هذا القرار.

وتابعت: "أعتقد أن الرئيس يعلم أن البلاد ذكية بما يكفي لتتجاوز العديد من عناوين الأخبار الزائفة التي تصور أن هذا الإجراء غير مبرر".