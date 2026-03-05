أبو الغيط يدعو إيران لتصحيح الوضع مع الدول العربية

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن إدانته مجدداً للهجمات الإيرانية ضد دول عربية، واصفاً الوضع بأنه "خطير".

وقال أبو الغيط: "من الخطورة بمكان أن يتم توسيع الصدام الحالي، وأن تستمر تلك الأوضاع دون تصحيح سريع من جانب إيران. لابد أن يستفيقوا ويصححوا الوضع مع جميع الدول المستهدفة قبل فوات الأوان".

وأضاف: "الهجمات التي يتم تنفيذها من جانب إيران هي هجمات مدانة بالكامل، وهي ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لكنها اعتداء على مبادئ حسن الجوار، وتخلق حالة غير مسبوقة من العداوة بين إيران ودول الجوار العربي".

وتابع أن هذه الهجمات "تحدث شرخاً عميقاً بين إيران وهذا الجوار سيترك أثرا عميقا في مستقبل الأيام".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية: "لا أحد يقلل من ويلات الحرب التي تواجهها إيران، ولكن لا يوجد في الوقت ذاته أي تبرير يمكن أن يكون مقبولاً لقيامها باستهداف دول عربية جارة بهدف جرها إلى حرب ليست حربها".

وأضاف أن عدداً من الدول العربية عملت "بلا كلل من أجل تجنب وقوع هذه الحرب الكارثية"، معتبراً أن ما يحدث "خطأ إيراني استراتيجي بالغ"، داعياً طهران إلى تدارك الأمر ووقف هجماتها فوراً.