الكويت تشيع الطفلة «إلنا» ضحية العدوان الإيراني

شيع مساء اليوم، عدد غفير من الكويتيين والمقيمين، جثمان الطفلة الإيرانية المقيمة في الكويت إلنا عبدالله نيا، التي فارقت الحياة إثر تعرضها إلى شظايا صاروخ من قبل العدوان الإيراني الغاشم على منزلها في منطقة القادسية، وفق صحيفة الرأي الكويتية.

وتقدم المشيعين والدها الذي يعتصر قلبه من الألم والحزن والدموع على فراقها وهي في عمر الزهور.

ورأى كثيرون في رحيلها المبكر أن روحًا بريئة غادرت الدنيا، داعين الله عز وجل أن يجعلها شفيعةً لأهلها، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، وعزاؤهم أنها «طيرٌ من طيور الجنة»، راحت ضحية العدوان على الكويت.