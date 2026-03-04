الكويت.. تمديد تلقائي لسمات الزيارة لمدة شهر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية تمديد جميع أنواع سمات الدخول للزيارة التي انتهت أو أوشكت على الانتهاء خلال فترة الأوضاع التي تمر بها البلاد لمدة شهر واحد وذلك اعتباراً من يوم السبت 28 فبراير 2026.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن التمديد يتم بشكل تلقائي عبر النظام الآلي دون الحاجة لمراجعة إدارات شؤون الإقامة مع الإعفاء الكامل من الرسوم المقررة والغرامات المترتبة خلال هذه الفترة تقديرا للظروف الاستثنائية الحالية.

وأوضحت أن المقيمين الموجودين خارج البلاد ممن تجاوزوا مدة الغياب المقررة ويتعذر عليهم العودة إلى دولة الكويت سيتم منحهم إذن غياب لمدة 3 أشهر تلقائيا عبر النظام الآلي دون الحاجة إلى مراجعة مع الإعفاء من الرسوم المقررة.

وأكدت الوزارة أن المدد المذكورة قابلة للتمديد وفقا لتطورات الأوضاع في البلاد داعية الجميع إلى متابعة القنوات الرسمية للوزارة للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بهذا الشأن سائلة الله تعالى أن يحفظ الكويت وشعبها وكل من يقيم على أرضها من كل مكروه.