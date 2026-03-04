الكويت.. ضبط شخصين للإساءة للقوات المسلحة... وثالث للإضرار بالعلاقات الدولية عبر وسائل التواصل

تمكنت الجهات المختصة بوزارة الداخلية الكويتية من ضبط شخصين بعد رصد قيامهما بنشر مقاطع مصوّرة تتضمن عبارات ومشاهد تنطوي على استهزاء واستخفاف بالقوات المسلحة الكويتية، ومحاولة التقليل من جهود منظومة الدفاع الجوي في أداء واجبها الوطني.

وأكدت أن ما صدر يُعد سلوكاً مرفوضاً يمس هيبة المؤسسة العسكرية، فقد باشرت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية، وبالتحقيق معهما ومواجهتهما بما أسفرت عنه أعمال البحث والتحري أقرا بقيامهما بتصوير ونشر المحتوى المشار إليه، وعليه تم حجزهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

كما تمكنت الجهات المختصة من ضبط شخص آخر بعد رصد قيامه باستخدام أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي للتحدث بعبارات تضمنت إساءة واستخدام غير مشروع لوسائل التواصل الاجتماعي بما من شأنه الإضرار بالعلاقات الدولية، بالإضافة إلى وضع بعض صور قيادات تنظيمات مصنفة إرهابية ضمن الملف التعريفي للحساب.

وأكدت وزارة الداخلية أنها سبق أن شددت في بياناتها المتعددة على ضرورة الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم نشر أو تداول أي محتوى من شأنه المساس بالمؤسسات العسكرية أو الإضرار بمصالح الدولة وعلاقاتها.

وناشدت الوزارة الجميع تحمّل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن القانون سيُطبّق بحزم على كل من يثبت تجاوزه، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والمنطقة.